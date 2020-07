Une opération nettoyage lancée en Haute-Côte-Nord

Les agents de sensibilisation en gestion des matières résiduelles de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Marie Gobert et Youen Le Doare Petit, organisent une opération nettoyage en Haute-Côte-Nord le dimanche 19 juillet, une demande du comité citoyen des Escoumins.

Toutes les municipalités ont été mobilisées afin que leur population participe à l’activité visant à rendre plus propre le territoire hautnord-côtier.

« Chaque personne est libre de nettoyer à l’endroit et l’heure voulus. Ça peut être son propre terrain, un chemin, un fossé, un parc, etc. C’est un appel aux citoyens », explique Mme Gobert.

Les dépotoirs clandestins ne sont pas particulièrement visés. Toutefois, « si vous avez connaissance qu’il y en a dans votre municipalité, ils devraient être les priorités », selon l’agente de sensibilisation qui s’affairera à la tâche dans le secteur des Bergeronnes.

Concours

Afin de motiver davantage la population à sortir nettoyer, un concours a été mis en place.

« Nous remettrons trois paniers de produits locaux et sans déchets de valeur égale parmi tous ceux qui nous feront parvenir une photo de leur collecte ou de leur tri de matières ramassées. Un jury déterminera les gagnants », dévoile Marie Gobert.

Pour participer au concours, les intéressés doivent faire parvenir une photo au courriel agentsensibilisation@mrc.qc.ca.

Les critères pour sélectionner les gagnants seront les plus grosses collectes, les meilleurs tris de matières et la plus belle équipe de nettoyage.

« Les gens peuvent nous envoyer également des témoignages, des dessins d’enfants, ou autres qui résument bien leur journée », de conclure Mme Gobert.