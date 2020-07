Le F.-A.-Gauthier en mode estival avec deux allers-retours quotidiens

La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout renouera avec son habituel horaire estival en offrant deux allers-retours quotidiens dès le mercredi 15 juillet, donc tout juste à temps pour faire face à la période la plus achalandée de l’année.

D’ici au 7 septembre et chaque lundi, vendredi, samedi et dimanche, le F.-A.-Gauthier quittera Matane en direction de Godbout à 8 h pour un retour à 11 h, tandis que le deuxième voyage de la journée sera à destination de Baie-Comeau à 14 h 30 pour le retour à compter de 18 h.

Le mardi, les deux allers-retours du jour seront entre Matane et Godbout aux mêmes heures, tandis que ce sera le cas entre Matane et Baie-Comeau le jeudi.

Enfin, le mercredi, le premier aller-retour du jour sera entre Matane et Baie-Comeau et le deuxième, entre Matane et Godbout. Les heures demeureront les mêmes.

La Société des traversiers du Québec (STQ) tient à rappeler la réouverture récente de tous les espaces pour passagers ainsi que la reprise du service de nourriture et de boissons à bord du navire. Dans un communiqué, elle se dit « prête à faire vivre l’expérience complète du NM F.-A.-Gauthier aux nombreux touristes québécois qui visiteront la Gaspésie et la Côte-Nord cet été ».

Pandémie oblige, les passagers âgés de 12 ans et plus doivent cependant porter un couvre-visage, sauf ceux qui mangent dans la zone désignée à la cafétéria. La distanciation physique de deux mètres avec les autres passagers et les membres d’équipage doit également être respectée.

Ajoutons que la capacité du traversier est réduite à 50 % de sa capacité habituelle, soit 400 passagers.