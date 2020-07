Les hockeyeurs élite retrouvent la glace

Grâce au programme de hockey des Nord-Côtiers, les joueurs élite de la région ont enfin pu retrouver la glace. Depuis le 14 juillet, une trentaine d’entre eux s’entraînent sur la glace principale du centre Henri-Desjardins (CHD) de Baie-Comeau.

« Comme on est arrêtés depuis le 13 mars, on a entrepris cet été un partenariat avec Maxi-Forme afin de combiner l’entraînement hors glace et sur glace », a indiqué le coordonnateur du programme des Nord-Côtiers, Jean-Philippe Simard.

« On a deux groupes, soit un groupe pee-wee et bantam et un autre groupe de joueurs d’âge midget et junior. On en a une quinzaine dans chaque groupe », a-t-il ajouté.

Lors de son passage jeudi soir, Le Manic a notamment pu apercevoir les frères Brendan et Olivier St-Louis, respectivement du Drakkar de Baie-Comeau et des Saguenéens de Chicoutimi.

Le programme d’entraînement estival s’étend du 6 juillet au 13 août. Tout dépendant du plan d’entraînement choisi par le joueur, le nombre de séances hors glace peut aller de trois à cinq par semaine, alors que les joueurs endossent l’équipement deux fois par semaine, les mardis et les jeudis.

Justement, mesures sanitaires obligent, les joueurs arrivent à l’aréna vêtus de l’équipement complet, puisqu’ils ne peuvent se rassembler dans un vestiaire.

Ils en ressortent de même façon. Les parents ne sont pas admis dans l’aréna.

« La situation fait en sorte qu’on doit s’adapter », de souligner le coordonnateur, qui indique au passage que les normes édictées par Hockey Québec limite à 18 le nombre de joueurs sur la patinoire.

Jean-Philippe Simard se dit agréablement surpris de la réponse des joueurs.

« Jusqu’à présent, c’est vraiment positif, c’est au-delà de ce qu’on espérait. On veut maintenant améliorer la formule pour l’an prochain », a-t-il fait valoir.

À partir du début août, l’entraînement sur glace pourra également reprendre à Sept-Îles.

Cette ville sera d’ailleurs le théâtre du camp de sélection des équipes pee-wee AAA Relève et bantam AAA Relève des Nord-Côtiers, qui se tiendra du 21 au 23 août.

La date limite d’inscription pour participer à ce campe est fixée au 31 juillet.