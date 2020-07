Le Ciné-parc des Escoumins démarre avec le Roi Lion

Après avoir sondé sa population, la Municipalité des Escoumins a dressé la programmation présentée au Ciné-parc, et ce jusqu’en septembre prochain. C’est avec le Roi Lion version 2019 que les cinéphiles pourront se divertir ce jeudi dès 20 h 30, sur le terrain de balle de la localité.

Pour tous les goûts

Plusieurs choix étaient disponibles dans chaque catégorie soumises au grand public, via la page Facebook du Ciné-parc des Escoumins. Parmi les classiques, c’est le film québécois 1981 qui a remporté la palme. Il sera diffusé le mardi 4 août. Le jeudi 6 août, Arnaqueuses est au programme. La suite de 1981, soit 1987 sera diffusée le mardi 11 août tandis que le jeudi 13 août L’Homme invisible sera projeté sur l’écran du Ciné-parc des Escoumins.

Le mardi 25 août, 1991 bouclera la trilogie du cinéaste Ricardo Trogi, alors que le jeudi 27 août toute la famille se régalera avec Dr Dolittle. Les amateurs de films d’action ne seront pas en reste avec L’ultime assaut prévu le mardi 1er septembre tandis que Menteur viendra clore cette première programmation.

Les tarifs sont de 5 $ par personne âgée de 6 ans et plus tandis que l’entrée est gratuite pour les enfants de 5 ans et moins. Il est important de mentionner qu’aucun bloc sanitaire n’est disponible sur place. Les voitures seront placées en lien avec la grosseur du véhicule. Les portes se fermeront dès que la projection sera commencée et prévoyez arriver 15 minutes avant l’heure prévue. Il n’y aura aucun son à l’exception de celui de la radio. Les gens peuvent apporter leur chaise mais doivent s’assurer d’avoir une stéréo pour entendre le son.

Il est primordial de circuler par l’accueil avant d’entrer et il y aura une autre porte prévue pour la sortie.

La Municipalité des Escoumins demande à tous de respecter les consignes sanitaires, de ramasser les déchets et de demeurer près de leur véhicule.