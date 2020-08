Bénévoles recherchés par la Croix-Rouge de la Haute-Côte-Nord

La Croix-Rouge de la Haute-Côte-Nord est en période de recrutement de bénévoles. Les personnes qui aiment les défis et désirent faire partie d’une équipe dynamique, sont invitées à se manifester. Pour porter le dossard rouge, symbole humanitaire par excellence, et être au cœur de l’action dans leur communauté, ils pourront bénéficier d’une formation en intervention d’urgence auprès des sinistrés, reconnue par le gouvernement du Québec.

Le bénévolat en intervention d’urgence à la Croix-Rouge permet à des gens de tous horizons d’être là pour d’autres membres de leur communauté, au moment où ils en ont le plus besoin. Si vous vous sentez interpellé en voyant des gens de votre milieu devenir vulnérables du jour au lendemain après un sinistre, dites-vous que la Croix-rouge œuvre en Haute-Côte-Nord comme elle le fait partout ailleurs dans le monde.

À la suite d’un incendie, d’une inondation ou de tout autre événement qui force une évacuation, les bénévoles de la Croix-Rouge offrent un réconfort indispensable et comblent les besoins essentiels d’hébergement, d’alimentation et d’habillement des personnes sinistrées.

La Croix-Rouge compte plus de 60 millions de bénévoles dans le monde. Au Québec, ce sont plus de 5 000 bénévoles qui réalisent avec dévouement et fierté la mission de la Croix-Rouge.

Pour information, visitez le site web : partenairescroixrouge.ca ou composez le (418) 648-9066 #648 5357.