Le CISSS offre des bourses d’études de 30 000 $

Mettre la main sur une bourse d’études de 30 000 $ et, en contrepartie, accepter de travailler au moins trois ans en région, voilà la proposition faite par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord aux futurs professionnels et techniciens de la santé et des services sociaux.

Le montant de la bourse sera réparti sur les deux dernières années de formation des étudiants, à raison de 15 000 $ par année.

Le CISSS précise que les dossiers de candidature seront analysés et priorisés en fonction, notamment, des besoins de main-d’œuvre régionaux. L’an dernier, le CISSS, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, a remis sept bourses.

À la grandeur du Québec, 30 bourses seront attribuées en 2020 parmi les étudiants acceptant de travailler en région éloignée. Les professions ciblées sont celles d’audiologiste, d’ergothérapeute, d’orthophoniste, de physiothérapeute, de psychologue et de travailleur social.

En formation technique, d’autres titres d’emplois pourraient s’ajouter à cette liste, mais on prévient qu’ils doivent répondre à deux conditions : être identifiés en grande difficulté de recrutement et que la formation initiale pour l’exercice des emplois ne soit pas offerte dans la région.

Le CISSS invite les personnes à s’informer ou s’inscrire au programme de bourses sur le site http://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-pour-certains-emplois-en-region. Il est également possible de contacter Majorie Forest au 418 589-2038, poste 342917.