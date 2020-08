Sacré-Cœur se lance dans des travaux d’envergure

Au cœur des enjeux de la Municipalité de Sacré-Cœur depuis plus de quinze ans, les travaux de dragage et de mise à niveau du quai de l’Anse-de-Roche seront enfin réalisés au cours de la prochaine année. À ce chantier s’ajoutent d’autres investissements totalisant près de 6 M$ sur un horizon de cinq ans.

Estimés à 3,1 M$, les ouvrages à l’Anse-de-Roche seront financés à 35 % par la Stratégie maritime du Québec qui injectera environ 616 000 $ dans le projet.

Afin de boucler le financement, la Municipalité a d’ores et déjà adopté un règlement d’emprunt de 3,1 M$, remboursable sur une période de 25 ans, dont une somme de 300 000 $ sera prélevée à même le fonds général d’administration.

« On n’a plus le choix, tranche madame le maire de Sacré-Cœur, Lise Boulianne. Notre quai ne passera plus un autre hiver. Le démolir entraînerait de coûts similaires que nous devrions charger entièrement à nos citoyens puisque nous n’aurions pas d’aide financière. »

Dans une perspective de gestion rigoureuse, l’administration municipale a été contrainte de réviser à la hausse les règlements d’emprunt, et ce à trois reprises, en raison notamment de la variation de la méthode de réparation liée aux exigences environnementales.

Bien que cet investissement majeur demeure incontournable pour les élus, il n’en demeure pas moins que les coûts d’une telle entreprise sont faramineux. En séance extraordinaire tenue le 29 juillet, ces derniers ont rejeté en bloc les soumissions reçues.

« Nous retournerons en appel d’offres avec quelques modifications au devis en espérant obtenir de meilleurs prix », précise Mme Boulianne, qui espère la conclusion des travaux d’ici le 31 mars 2021 en raison de l’urgence du dossier.

Outre les défis budgétaires que doit rencontrer le conseil municipal pour la mise à niveau du quai, s’ajoute la question environnementale, un sujet très sensible pour lequel il n’y a pas place à l’improvisation.

« Tout ce qui touche à l’eau, doit être réalisé dans un laps de temps très court, lorsque les bélugas se sont éloignés du fjord du Saguenay. S’il y a présence de mammifères marins, les travaux doivent cesser sur-le-champ », affirme l’élue.

La même prérogative s’appliquera pour l’installation de la palplanche et de la rampe de mise à l’eau, dont une partie des travaux a été reportée au printemps et pour laquelle la MRC de La Haute-Côte-Nord a octroyé une aide financière de 44 000 $.

Sans détour, Lise Boulianne confirme que les citoyens devront contribuer à l’opération sauvetage de l’Anse-de-Roche par une hausse de taxes, probablement en 2022. « Cela dépendra de quand vont se terminer les travaux. Il y a beaucoup à faire, le dragage de la marina, la rampe de mise à l’eau, l’électricité, les installations sanitaires, etc. »

Grâce à une somme de 1 M$ provenant du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), Sacré-Cœur procédera à divers travaux de réfection dont ceux du chemin du rang St-Joseph, attendus des résidents.

S’ajoutent entre autres à ce projet estimé à 1,7 M$, des travaux d’excavation, de bordure sur les rues Zacharie et Laprise ainsi que l’aménagement d’un parc derrière l’édifice municipal avec des jeux d’hébertisme, où un sentier pédestre permettra la pratique du ski de fond et de la raquette, une boucle d’environ 2 km.

Ces travaux projetés sur une période de cinq ans, ont fait l’objet d’un règlement d’emprunt remboursable sur une période de 20 ans, auquel la somme de 1 M$ financée par la TECQ (2019-2023) sera soustraite.

Centre récréatif

Parmi les projets majeurs sur la table des élus, le remplacement du système de réfrigération du Centre récréatif en fait partie.

« Tous les arénas devront se mettre aux normes, alors une somme de 983 132 $ sera investie, dont 269 000 $ provient du ministère de l’Éducation », explique madame le maire qui s’estimerait surprise que le nouveau système soit installé avant le début de 2021.

Un règlement d’emprunt de 983 132 $ a été adopté, dont 181 179 sera prélevé à même le fonds général d’administration et remboursable sur une période de 15 ans.

« Tout arrive en même temps et nous avions beaucoup de projets sur la table et avec la COVID-19, nous avons dû faire preuve d’ardeur pour bénéficier des programmes gouvernementaux et respecter les échéanciers », conclut le maire de Sacré-Cœur.