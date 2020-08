Le camping de la Baie-Verte à pleine capacité

Le camping de la Baie-Verte à Forestville est réservé à pleine capacité depuis le début des semaines de la construction qui ont eu lieu du 17 juillet au 2 août. Quatre espaces supplémentaires ont été aménagés et un deuxième véhicule récréatif prêt-à-camper est désormais offert aux vacanciers.

« La demande est là. À l’annonce de l’arrivée du second prêt-à-camper, 22 nuitées ont été réservées la même journée. Le tourisme est différent, moins international, mais toujours aussi présent », informe la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 11 août.

Forestville tire bien son épingle du jeu en tant que destination touristique, selon l’élue qui a mentionné que d’autres améliorations seront apportées au cours des prochaines années dans le secteur de la Baie-Verte.

« Un tapis de caoutchouc pour faciliter l’accès à la plage a été installé cette année et d’autres travaux seront réalisés notamment dans les salles de bain », soutient-elle.

Le camping forestvillois a obtenu deux étoiles à l’été 2019, à la suite de l’évaluation de Camping Québec.

« Des recommandations ont été indiquées dans le rapport d’évaluation, alors nous mettrons tout en œuvre pour nous rendre à trois étoiles », déclare la mairesse.

Respect et courtoisie

L’achalandage touristique n’a pas causé de problème à la Ville de Forestville. « Les touristes étaient respectueux et courtois. Nous avons eu des débordements, mais nous n’avons pas été victimes de manque de respect comme en Gaspésie », précise Micheline Anctil, à l’auditoire de la séance qui s’est déroulée en direct sur Facebook.

Certains campeurs ont dû s’arrêter dans des endroits non désignés comme camping, en raison du débordement au camping municipal. Toutefois, la mairesse précise que « de la sensibilisation a été faite auprès de certains visiteurs pour éviter qu’ils causent des problèmes ».

Bureau d’accueil touristique

En ce qui concerne le bureau d’accueil touristique, du 1er au 27 juillet, ce sont 1 393 personnes qui ont utilisé ses services pour un total de 662 actes de renseignement. «C’est moins que d’habitude, estime Mme Anctil. »

Quant au Musée de la petite anglicane, le guide Éric Lévesque a effectué 51 visites durant les mêmes dates, alors que l’an dernier, 158 avaient été réalisées pour la même période.

« Nos services sont bien utilisés, mais le tourisme est très différent cette année en raison de la pandémie », affirme Micheline Anctil.

Même son de cloche à Portneuf-sur-Mer

Le camping municipal de Portneuf-sur-Mer est également plein à craquer, selon le conseiller Lucien Savard, membre du comité de gestion administrant l’infrastructure touristique.

« On manque de personnel en ce moment. Les employés courent partout et n’arrivent pas à satisfaire tous les clients. Ce n’est pas seulement plus que l’an passé, c’est extra plus », a-t-il mentionné lors de l’assemblée régulière du conseil municipal tenue le 12 août.

Effectivement, depuis la fin du mois de juin, le taux d’occupation du camping est à 100 % les fins de semaine. Le stationnement de la plage ne suffit plus à accueillir les visiteurs.

« Les blocs sanitaires des yourtes sont très sollicités, soit pour un camping à pleine capacité. D’autant plus que nous n’avons que deux blocs sanitaires opérationnels en raison de la COVID-19 », a précisé le directeur général, Simon Thériault.

Pour le maire Gontran Tremblay, il s’agit d’une année exceptionnelle qui ne se reproduira pas tous les ans.