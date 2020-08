Candidatures recherchées pour le soutien à domicile en Haute-Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recherche des personnes intéressées à procurer de l’aide à des usagers à domicile en Haute-Côte-Nord, soit de Colombier à Tadoussac, incluant Sacré-Cœur.

Les tâches consistent à fournir des services allant de l’aide physique (aide à la mobilité, à se nourrir, se laver, s’habiller) à l’aide domestique (aide au ménage, à la lessive, à la préparation de repas, aux courses, à la gestion de la médication).

« Nous avons également besoin de gens afin d’assurer la présence, la surveillance et l’accompagnement auprès de certaines personnes plus à risque et pour procurer du répit aux aidants naturels », dévoile l’organisation par voie de communiqué.

Le taux horaire de 14,44 $ de l’heure est assumé par le Programme d’allocation directe – chèque emploi-service. Le nombre d’heures et les horaires varient en fonction des besoins des usagers.

« Nous invitons toutes les personnes intéressées à donner leur nom, et ce, même si elles ne souhaitent pas faire toutes les tâches énumérées précédemment », est-il indiqué.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter Mme Vanessa Imbeault, coordonnatrice professionnelle au programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, au 418 233-2931, poste

232256.

« Il s’agit d’une belle opportunité pour faire une différence dans la vie des personnes en perte d’autonomie », conclut le communiqué du CISSS de la Côte-Nord.