Ligne Appalaches-Maine : les autochtones prêts à la confrontation

Les Innus de Pessamit, les Atikamekw de Wemotaci et les Anishnabek de Pikogan ont de nouveau fait valoir leur opposition au projet de ligne de transport d’électricité qui partirait de secteur de Thetford Mines pour se rendre jusqu’à la frontière avec le Maine.

Les représentants des trois communautés autochtones se sont exprimés la semaine dernière lors d’une séance du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur ce projet, nommé Ligne d’interconnexion Appalaches-Maine, qui consiste à ériger une ligne d’une centaine de kilomètres jusqu’au Maine, ligne qui se relierait au projet New England Clean Energy Connect (NECEC), allant jusqu’au Massachusetts.

Les trois communautés ont notamment affirmé qu’elles comptaient prendre une part active dans le débat qui se déroule présentement au Maine sur ce projet.

Elles ont d’ailleurs rappelé qu’il y a deux ans, Pessamit a contribué au « déraillement » du projet Northern Pass, qui devait traverser le New Hampshire. « Si le gouvernement du Québec fait la sourde oreille, Pessamit, Wemotaci et Pikogan mettront tout en œuvre pour faire dérailler, à son tour, le projet NECEC » préviennent-elles dans un communiqué conjoint.

Selon les autochtones, Hydro-Québec produit l’électricité destinée à ce projet « de façon inconstitutionnelle », car selon eux, pas moins de 36 % de la puissance installée de la société d’État, soit 33 ouvrages de production, sans compter les barrages, digues, réservoirs et chemins, se trouvent sur des territoires traditionnels protégés par des droits ancestraux.

Pessamit, Wemotaci et Pikogan exigent donc de Québec des mesures de réparation avant la réalisation du projet de ligne Appalaches-Maine, « considérant que l’envahissement systémique et ininterrompu de nos territoires ancestraux s’appuie sur une série de décisions unilatérales permettant à Hydro-Québec d’occuper indéfiniment et sans compensation nos territoires où le bien-fondé de nos revendications est pourtant reconnu par la Couronne ».