Trois Hautnord-côtiers percent les formations des Lynx et des Mustangs

C’est au Saguenay-Lac-Saint-Jean que s’est fait la rentrée scolaire pour une quinzaine de hockeyeurs nord-côtiers qui enfileront les couleurs des Mustangs de l’école Odyssée-Dominique-Racine de Saguenay ou des Lynx de la polyvalente Wilbrod-Dufour d’Alma (PWD), deux programmes du RSEQ.

Les deux institutions, qui ont tenu leur camp de sélection respectif avant le début des classes, comptent chacune deux jeunes de la Côte-Nord au sein de leur équipe de la catégorie cadet en division 1. Chez les Lynx, on retrouve Alex Rodgers de Sept-Îles et François Maltais des Bergeronnes alors que les Mustangs aligneront Marc-Antoine Boudreau de Havre-Saint-Pierre et Pier-Marc Tremblay de Baie-Comeau.

Dans le juvénile, deux Nord-Côtiers ont percé la formation de la division 1 des Lynx, le Septilien Joey Perreault et le Forestvillois Pier-Anthony Bouchard. L’équipe de la division 2 de la PWD aura dans ses rangs Mathias Fournier et Alexis Poulin, tous deux de Havre-Saint-Pierre, ainsi que Vincent Barbeau et Alexandre Dastous, les deux de Baie-Comeau.

Toujours dans le juvénile, mais du côté des Mustangs, les porte-couleurs originaires de la Côte-Nord sont les Cayens Nathael Boudreau et Tommy Arsenault, le Septilien Mathis Gallant, le Port-Cartois Mathis Côté, les Baie-Comois Eliott Fortin-Robinson et Jérémi Miville de même que Nicolas Giroux des Escoumins.

Les équipes des deux programmes devront cependant attendre un peu avant de se lancer dans des matchs en raison de l’annonce de la semaine dernière.