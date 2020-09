COVID-19 en Côte-Nord: la fermeture de territoires n’est pas exclue

Alors qu’un autre cas de COVID-19 s’est ajouté depuis le 4 septembre, la direction régionale de la santé publique n’écarte pas la possibilité de fermer la Côte-Nord ou une portion de celle-ci, advenant le cas où des secteurs de la région passeraient au palier rouge.

Portant le nombre de personnes infectées à 130 cas dont 127 sont considérées rétablies, le Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique et Claude Lévesque président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord, ont confirmé en point de presse aujourd’hui, que le 130e cas relevé dans la Manicouagan résulte d’une contamination à l’extérieur.

« Il n’est pas exclut que nous en arrivions à fermer un territoire, une municipalité, un sous-territoire ou même la Cote-Nord, sur recommandation de la santé publique régionale, avec l’approbation du ministère de la Santé », a dit M. Lévesque.

S’adapter au territoire

« On a de la misère à comparer nos MRC entre elles, affirme Dr Fachehoun. En Basse-Côte-Nord, je n’ai pas besoin de trois autres cas pour passer au jaune. »

La direction de la santé publique de la Côte-Nord se réjouit des mesures annoncées par Québec le 8 septembre, avec la mise en place de codes de couleur dans le cadre d’une stratégie régionale de niveau d’alerte. Les responsables de la santé publique mettent en garde la population, estimant que la ligne est mince entre le palier vert et le palier jaune. Afin de rester au vert, Dr Fachehoun demande aux citoyens de restreindre leurs déplacements et de poursuivre rigoureusement l’application des mesures sanitaires.

« Nous allons pouvoir adapter notre recette selon le territoire, ajoute le président-directeur général par intérim du CISSS de la Côte-Nord. Par exemple, en Basse-Côte-Nord et dans les communautés autochtones, on pourrait demander un dépistage à l’entrée puisque les enjeux ne sont pas les mêmes et ce sont des territoires considérés plus à risques. »