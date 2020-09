Jeudi, Journée mondiale de la prévention du suicide

Être là pour un proche. Voilà le thème avec lequel le Centre de prévention du suicide Côte-Nord se greffe à la 18e Journée mondiale de la prévention du suicide, qui se tient ce jeudi 10 septembre.

Donc, avec ce thème, l’organisme régional invite la population à poser un petit geste le 10 septembre, « que ce soit en visitant un ami ou un membre de la famille ou encore en téléphonant à un collègue pour prendre de ses nouvelles », fait valoir le centre de prévention dans un communiqué.

Ce dernier fera aussi paraître sur sa page Facebook des messages à partager sur les réseaux sociaux.

Comme il faut bien être de son temps, le Centre de prévention du suicide, en collaboration avec le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec, lancera deux applications mobiles en prévention du suicide, version régionalisée.

RÉSO#ADULTE et RÉSO.COOL, pour les 12 à 17 ans, invitent l’utilisateur « à remplir une boîte à outils de façon à prévoir des moments plus difficiles avec les moyens qu’il a en sa possession, pour se protéger ou aller mieux ».

Entre autres renseignements regroupés sur le sujet dans ces applications, on recense des signes et changements à reconnaître pour aider des amis dans les moments où on s’inquiète pour eux, mais également « à qui se référer pour mieux les aider », ajoute-t-on.

Les deux applications mobiles sont disponibles gratuitement, en anglais et en français.

Lors de cette journée mondiale, les Québécois sont aussi invités à allumer à 20 h une chandelle afin de démontrer leur appui à la prévention du suicide, leur soutien aux endeuillés par suicide ou en souvenir d’un être cher.

« La lumière de la chandelle contribue à créer un moment propice au recueillement et à l’espoir, ainsi qu’un temps pour se souvenir de nos proches et souligner notre attachement à la vie », conclut le Centre du prévention du suicide Côte-Nord.