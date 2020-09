La campagne d’achat local veut s’adapter à la population

Dans le but d’encourager les commerçants locaux, préserver les services de proximité existants et par le fait même les emplois dans les localités de la Haute-Côte-Nord, le comité de la campagne d’achat local interpelle la population et la communauté d’affaires de la région. « Avec la situation sanitaire actuelle, il est plus important que jamais d’assurer la vitalité économique de la Haute-Côte-Nord», mentionne Audrey Gagné de la SADC de la Haute-Côte-Nord, organisme qui tient à bout de bras cette campagne de concert avec la MRC de La Haute-Côte-Nord et la Société de développement de Sacré-Coeur.

C’est la raison pour laquelle le comité de la campagne souhaite connaître les habitudes de consommation des Hauts-Côtiers afin de réorienter la campagne d’achat local dans les prochaines années.

Pour ce faire, deux courts sondages ont été créés afin de connaître les obstacles à l’achat local : un s’adressant aux particuliers, et l’autre aux entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord, pouvant être complétés d’ici au 25 septembre. Les entrepreneurs ont reçu le lien vers leur sondage par le biais des infolettres de la SADC et de la MRC. Les particuliers quant à eux peuvent obtenir le lien en se rendant sur les pages Facebook de L’achat local c’est dans l’sac, de la SADC, et du Service de développement économique de la MRC La Haute-Côte-Nord, et l’un des répondants se méritera un prix de 50$ en bons d’achat local. Il est aussi possible de communiquer avec la SADC, à l’adresse sadchcn@ciril.qc.ca, afin de recevoir le lien des sondages par courriel.