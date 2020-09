Une première édition particulière pour le Béluga Ultra Trail

Ce samedi 19 septembre 2020, la Haute-Côte-Nord accueillera son tout premier événement de course en sentiers dans les municipalités de Sacré-Cœur et de Tadoussac. Pour l’occasion, les participants emprunteront, en totalité ou en partie, le sentier du Fjord qui est situé dans le Parc national du Fjord-du-Saguenay et qui longe le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Des distances de 45 km, 30 km, 15 km, 5 km et 1 km seront proposées pour cette première édition du Béluga Ultra Trail.

« Depuis les derniers mois, les organisateurs de l’événement ont travaillé ardemment pour offrir une expérience unique aux coureurs dans un environnement sanitaire qui respectera les consignes sanitaires de la Santé publique », affirme Marie-Christine Dion, organisatrice et promotrice, par voie de communiqué.

Ce sont près de 500 athlètes de tous les âges et de tous les niveaux sportifs qui s’élanceront sur les différents parcours entre 6 h et 18 h. Des vagues de départs ont été prévues pour respecter les normes de distanciation physique requises au niveau de la course et les mesures sanitaires ont été augmentées de façon considérable sur les zones de ravitaillement, sur les sites de départ et sur le site d’arrivée principal situé sur la plage de Tadoussac.

Le Béluga Ultra Trail est le second événement de course en sentier à avoir lieu au Québec depuis la reprise des activités sportives et les organisateurs ont travaillé en étroite collaboration avec les organismes gouvernementaux et les autres organisateurs de course du Québec.

« L’engouement pour l’événement ne s’est pas affaibli sur les réseaux sociaux de la course dans les derniers mois et toute l’organisation est prête à accueillir ces premiers athlètes pour les aider

à atteindre leur but 2020 », dévoile Mme Dion.

Pour plus de renseignements, consulter le site internet belugaultratrail.ca ou suivre Les Trails du Saguenay Lac-St-Jean sur Facebook.