Une saison touristique différente à Tadoussac

Même si la saison touristique s’est avérée inégale pour les entreprises touristiques de Tadoussac, les clients québécois étaient présents en grand nombre occasionnant au passage des problématiques de stationnement et de camping illégal.

« Pour certains, c’est une des pires saisons qu’a connue leur entreprise et il ne faudrait pas que ce soit le même cas l’an prochain, et pour d’autres, ce fut une très bonne année », lance d’entrée de jeu le maire de Tadoussac, Charles Breton, aussi propriétaire d’un gîte touristique.

Si les Français n’ont pu se déplacer en groupe comme les années précédentes, les Québecois, eux, ont répondu présents. Ce changement de clientèle a aidé les restaurants, entre autres.

« Comme les touristes du Québec soupent plus tôt et mangent plus vite peut-être, les restaurants ont pu faire trois services pour le souper au lieu de deux », affirme M. Breton.

De plus, la subvention salariale offerte par le gouvernement fédéral a permis le soutien de plusieurs entreprises qui n’auraient pu se permettre d’engager du personnel cet été.

« Quand tu commences ta journée, que tu n’as rien vendu encore et que les trois quarts du salaire de ton employé est payé, ça aide beaucoup », commente le maire de Tadoussac.

Toutefois, la pénurie de personnel s’est encore fait sentir au cours de la saison estivale puisque de nombreuses entreprises, pas seulement à Tadoussac, ont dû fermer leurs portes quelques jours par manque d’employés et « pour reposer leur main-d’œuvre ».

Faiblesses

Une chose est certaine, cette saison touristique qui n’avait rien d’ordinaire, a ramené en pleine face les faiblesses de la municipalité de Tadoussac.

« On s’en doutait que nous aurions des problèmes de stationnement avec les travaux de Destination Tadoussac qui condamnait 30 à 40 emplacements.

Mais, la pandémie a accentué la problématique avec l’omniprésence de remorques et motorisés et le nombre réduit de personnes par véhicule pour la distanciation physique », explique M. Breton.

En ce qui concerne le camping illégal, la municipalité prévoit le coup depuis quelques années déjà en bloquant des petits chemins menant aux Dunes de sable.

« C’est facile de perdre le contrôle. Nous avons quand même des gens qui campent à des endroits non identifiés comme camping, mais c’est contrôlable contrairement à ce qui s’est passé en Gaspésie », mentionne le maire.

Quant au Tadou-Bus, il a été mis en service grâce à l’autobus vacante de l’entreprise AML pour un montant total de 25 000 $ plus les frais d’essence.

Selon Charles Breton, son achalandage a été décevante certaines journées, mais il a aidé à réduire le problème du manque de stationnement. La navette a terminé sa saison après la fête du Travail.