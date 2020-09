La Côte-Nord passe au palier jaune

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé en point de presse ce 28 septembre que toutes régions qui étaient en vert sont maintenant passées au palier supérieur, le palier jaune «préalerte».

L’agglomération de Québec, Montréal et Chaudière-Appalaches passeront au palier rouge dans la nuit de jeudi. Une série de mesures viendront restreindre les activités économiques et sociales des résidents et commerces des zones touchées.

Il n’y aura pas de restrictions formelles des déplacements des régions rouges vers les régions oranges ou jaunes. Toutefois, le premier ministre a indiqué que ces déplacements n’étaient pas recommandés. Des agents de la Sûreté du Québec pourraient augmenter sa présence dans les axes routiers concernés, «pour donner ces indications», a-t-il lancé.

Il soutient que la Sécurité publique évalue la question des déplacements interrégionaux.

En ce qui concerne le reste de la province, toutes régions qui étaient en vert est maintenant passée au palier supérieur, le palier jaune «préalerte».

Cinémas, bars et restaurants fermés

Les cinémas, les restaurants, les salles de spectacle et les bibliothèques doivent fermer leurs portes. Les établissements de restaurations peuvent toutefois offrir le service de livraison.

Seules les personnes qui résident à la même adresse peuvent être sous le même toit. Il sera possible de recevoir une autre personne qui réside dans une autre adresse pour des fins de services seulement.