L’organisme Action-Chômage Côte-Nord ne baisse pas les bras malgré la diminution de ses activités de représentation due à la pandémie. « Tout a été mis sur pause, mais il y a du beau qui s’en vient », a affirmé la coordonnatrice Line Sirois, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 23 septembre.

Prévue en mars, l’assemblée générale annuelle de l’organisme a été reportée à la semaine dernière, par la voie technologique Zoom permettant à 10 participants de prendre part à la réunion, dont les membres du conseil d’administration.

La présidente Marlène Thiffault a d’abord fait un compte-rendu de l’année 2019. « Au cours de la dernière année, Action-Chômage Côte-Nord a encore une fois mené plusieurs luttes sur les scènes régionale et nationale pour défendre les travailleurs, notamment ceux de l’industrie saisonnière qui sont lourdement touchés par le trou noir. »

Selon Mme Thiffault, les interventions et la pression constante de l’organisme sur le gouvernement fédéral ont permis de « débloquer des fonds pour que les travailleurs obtiennent une formation rémunérée en période de trou noir en plus d’annoncer cinq semaines de prestation supplémentaires à ceux qui étaient admissibles ».

L’administrateur Marc Chaloult a fait la lecture du rapport d’activités 2019 qui démontrait la tenue de nombreuses initiatives d’éducation populaire et de mobilisation sociale.

« Plus de 1 222 intéressés suivent la page Facebook d’Action-Chômage Côte-Nord, ce qui donne une bonne visibilité à notre organisme en plus de nous permettre de rejoindre un grand nombre de personnes », a-t-il mentionné en cours de présentation.

Rapport financier

En 2019, l’organisme à but non lucratif a enregistré des revenus de 100 740 $ et a réalisé des dépenses de 56 588 $, laissant un surplus de 44 152 $ dans ses coffres.

« Notre subvention a doublé et nous l’avons reçue en octobre. C’était impossible de la dépenser sainement avant la fin de l’année financière », a expliqué Line Sirois.

Ce surplus sera utilisé à bon escient en 2020. « On a pensé engager une autre ressource, basée en Basse-Côte-Nord, mais c’était trop compliqué cette année. On utilisera donc les surplus pour acquérir de nouveaux équipements et lancer une campagne de visibilité qui sera annoncée prochainement », a ajouté la coordonnatrice.

L’organisme a présenté son plan d’action 2020, dont certaines actions ont dû être modifiées en raison de la pandémie.

Mobilisation et éducation populaire, campagne publicitaire, rencontres avec des élus provinciaux et fédéraux, élargissement de la coalition nationale et faire connaître le comité à plus grande échelle sont à l’ordre du jour, entre autres.

Line Sirois est d’ailleurs revenue sur la fermeture des bureaux de Service Canada depuis la fin mars.

« J’ai répondu à de nombreux appels de détresse de gens qui ne savaient plus quoi faire. Je les ai accompagnés dans leur demande d’assurance-emploi, parce que le bureau fédéral était fermé. Au téléphone, les personnes pleuraient. Je n’ai jamais vu ça de ma vie », a-t-elle commenté.

Trois postes étaient en élection cette année, soit ceux de Marlène Thiffault, Claude Hurard et Marc Chaloult. Les trois administrateurs ont été réélus par acclamation.

Depuis septembre, Action-Chômage Côte-Nord ne fait plus partie des membres du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC), mais est entré dans le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) « qui rejoint plus ses idées ».

« Il faut cesser de perdre de l’énergie avec des mésententes », a soutenu Marie-Ève Théberge, occupant un siège au conseil d’administration.