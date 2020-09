Destination Tadoussac : la phase 1 est achevée

C’est sous une température automnale que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration et de dévoilement de la plaque commémorative soulignant l’achèvement des travaux de la phase 1 du projet Destination Tadoussac, le 24 septembre.

Ces travaux, dont les coûts sont évalués à 1,8 M$, prévoyaient le réaménagement de l’espace situé devant l’église Sainte-Croix. Une place publique adjacente à l’église a été érigée ainsi que des voies piétonnières pour y accéder via la rue du Bord-de-l’Eau.

Des consultations citoyennes ont été organisées dès le début du projet, a rappelé le maire de Tadoussac, Charles Breton.

« Le choix final de l’aménagement a été déterminé lors de ces rencontres avec les citoyens et des aspects ont été modifiés afin de respecter les recommandations et idées que nous avions reçues », a-t-il soutenu lors de la cérémonie, ajoutant que ce sera la même chose pour la deuxième phase du projet.

Pour la préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, ce projet permet de rendre plus attractif le cœur du village.

« Le cœur de nos villages a besoin de petits et de grands projets pour être plus rassembleur. On veut que ce soit des places pour tous, pour les aînés comme les plus jeunes, pour fraterniser. La place ici aujourd’hui vient rehausser le cœur du village de Tadoussac, qui est déjà très attractif », a-t-elle affirmé.

Notons que la MRC de la Haute-Côte-Nord a investi une somme de 30 000 $ dans le projet, dont les coûts totaux sont estimés à 5,5 M$.

Charles Breton a également remercié tous les employés municipaux qui ont œuvré à la réalisation du projet, comme son prédécesseur, l’ancien maire, Hugues Tremblay.

« Tadoussac s’est agrandie avec ce nouvel espace de vie, de rencontre, qui vient structurer la trame urbaine et ça fait vraiment du bien », a-t-il mentionné.

Après le dévoilement de la plaque commémorative, à 19 h, le Festival de la chanson de Tadoussac a offert, une toute première prestation en cette Place de l’église nouvellement inaugurée, un spectacle de son et d’images projetées sur les parois de l’établissement patrimonial.

Phase 2

La phase 2 du projet Destination Tadoussac est déjà enclenchée avec une proposition de bâtiment qui sera présentée à la population prochainement.

Ce bâtiment regroupera différents services, dont un espace d’accueil qui offrira un point de vue unique sur le village. En effet, les visiteurs pourront s’abriter et user de services sanitaires.

Rappelons que Destination Tadoussac a obtenu du financement dans le cadre du Fonds de mise en valeur du Saint-Laurent du ministère du Tourisme, qui promet une aide de 1 590 000 $ tandis que Développement économique Canada allonge 2 017 000 $. Quant à la municipalité, elle investit 1 160 000 $.

Avec Shirley Kennedy