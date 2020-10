Le programme Nouveaux horizons pour les aînés est de retour

Le programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés est de retour et les organismes ont jusqu’au 20 octobre pour faire une demande d’aide financière.

« Je suis heureuse de relayer ce programme inspirant. Nouveaux Horizons pour nos aînés, c’est jusqu’à 25 000 $ pour des projets valorisant nos chers aînés », a indiqué la députée de Manicouagan, Marilène Gill.

Ce programme appuie les projets dirigés ou inspirés par les aînés. Il vise à leur permettre de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active.

Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ par année, par organisme, sous la forme d’une subvention.

Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations, inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres personnes, accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation financière, appuyer la participation et l’inclusion sociales des aînés et fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires, nouveaux ou existants destinés aux aînés.

« Si vous avez besoin d’aide pour votre demande ou pour toute question, écrivez-nous ou appelez-nous », de conclure Mme Gill. La députée est joignable par téléphone 418 589-0573 ou par courriel marilene.gill@parl.qc.ca.