Les forts vents causent des pannes électriques en Haute-Côte-Nord

De forts vents ont causé des pannes d’électricité à plusieurs endroits dans le secteur est de la Haute-Côte-Nord. Au total, 1 611 clients d’Hydro-Québec ont perdu l’électricité depuis 13 h 30 ce 30 septembre.

C’est à Forestville qu’on retrouve le plus grand nombre de personnes touchées par la panne avec un nombre atteignant 943 clients dans deux secteurs différents. À Longue-Rive, tout le village est affecté causant une panne électrique chez 623 résidents. À Colombier, on dénombre 33 citoyens sans électricité et 12 à Portneuf-sur-Mer, selon le site Web d’Hydro-Québec.

Le rétablissement de l’électricité est prévu pour 16 h30 et 17 h, selon les secteurs.

À Portneuf-sur-Mer, un poteau électrique serait cassé en raison des rafales de vent qui ont atteint plus de 60 km/heure.

À Forestville, les lumières de circulation aux quatre chemins ne fonctionnaient plus. Le ministère des Transports est sur place pour assurer la circulation des véhicules et la réparation de l’équipement.