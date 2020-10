Forestville inaugure le Carrousel Coups de coeur

Avec la participation des citoyens et l’aide financière de l’Entente de développement culturel de la MRC de La Haute-Côte-Nord, l’artiste multidisciplinaire Rose-Marie Gallant a mis son talent à profit en réalisant le Carrousel Coups de cœur, installé devant le bureau d’accueil touristique à Forestville.

Ce projet de médiation culturelle se veut une façon d’accroître le sentiment d’appartenance et de fierté des résidents tout en stimulant l’achalandage touristique. L’œuvre collective a été inaugurée le 1er octobre à son emplacement définitif.

« Pour y arriver, le moyen retenu a été de faire appel aux Forestvillois afin qu’ils identifient les attraits, activités et éléments qu’ils apprécient particulièrement et qui rendent leur milieu de vie unique et attachant », a expliqué Rose-Marie Gallant, lors de l’inauguration du carrousel.

La mosaïque créant l’œuvre, composée principalement de verre poli, a été fabriquée en s’inspirant des réponses acheminées par la population. « La plupart des éléments mentionnés concernait la nature, les grands espaces, les plages, les sentiers pédestres et le quad, entre autres », soutient l’artiste.

Pour accueillir le carrousel, un support particulier a été choisi en raison de son originalité et de son aspect historique. « La mosaïque recouvre une bobine de bois utilisée par Hydro-Québec, qui a joué un rôle important dans l’histoire de Forestville », ajoute Mme Gallant, précisant que la patience et la persévérance ont été nécessaires pour la réussite du défi, ainsi que trois mois de travail.

Une quinzaine d’invités étaient présents à la cérémonie d’inauguration et la mairesse de Forestville Micheline Anctil a témoigné de sa fierté à avoir participé à la réalisation d’une telle œuvre d’art. « Le Carrousel Coups de cœur est une œuvre collective dans laquelle les citoyens ont apporté leur contribution essentielle. À travers le regard des Forestvillois, voici notre Ville », a-t-elle lancé.

D’autres partenaires financiers ont été mis à contribution dont la SADC Haute-Côte-Nord et un comité de suivi a été formé. Celui-ci était composé des citoyennes Marie-Christine Joubert, Claire Gagné et Mélanie Auclair, de la conseillère en développement, Anne Marengo et du directeur des travaux publics, Styve Gagnon.

Parcours d’arts visuels

Le Carrousel Coups de cœur est le point de départ du tout nouveau parcours d’arts visuels de Forestville qui a été lancé lors du même événement.

« Cette œuvre est la première pièce d’un grand ensemble qui se déploiera dans toute la Ville, au cours des prochaines années. Le parcours d’arts visuels sera constitué d’œuvres permanentes ou éphémères qui auront toujours comme objectif de faire redécouvrir Forestville, ses beautés et trésors, sous différentes formes », de dévoiler Mme Anctil.

Un dépliant du parcours d’arts visuels est disponible au bureau d’accueil touristique et au bureau municipal. Il comprend les boutiques d’art et artisans locaux, les ateliers d’artiste, les projets collaboratifs avec le milieu comme les bancs peints avec les élèves de l’école St-Luc ainsi que les décors magnifiques comme les plages.