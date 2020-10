Air Liaison instaure des rabais « dernière minute »

Le transporteur régional Air Liaison utilise la plateforme Facebook en créant deux groupes où les abonnés pourront se prévaloir de ventes flash et acheter des sièges à rabais de dernière minute.

Pour les membres des groupes Air-Liaison-Rabais dernière minute-Côte-Nord et Air-Liaison-Rabais dernière minute-Abitibi-Témiscamingue, l’entreprise publiera la veille des vols, l’heure de départ, le tarif et le nombre de sièges disponibles exclusivement sur Facebook via les groupes désignés.

Les ventes flash seront publiées vers 19 h et les membres auront jusqu’à 21 h pour réserver les sièges disponibles via une ligne téléphonique.

Le transporteur promet que le prix de chaque siège sera sous la barre des 200 $ taxes incluses.

Le chef pilote et directeur adjoint des opérations Nicolas Durand, estime que cette initiative témoigne de la vision d’Air Liaison qui est de devenir la solution en matière de transport aérien régional.

« L’objectif est de remplir nos vols tout en offrant des sièges à rabais, à nos clients de l’Abitibi et de la Côte-Nord. »