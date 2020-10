Les biscuits sourires font fureur

En collaboration avec le restaurant Tim Hortons de Forestville, la campagne Biscuit Sourire, qui s’est tenue du 14 au 21 septembre, a permis d’amasser une somme de 2 770 $ pour le futur projet domiciliaire de 12 logements pour aînés, complément de la Villa Forestville.

Les six bénévoles, dont Claire Gagné et Dolorès Simard, toutes deux impliquées depuis les débuts de la campagne il y a quatre ans, ont travaillé d’arrache-pied encore une fois afin de distribuer le plus de biscuits possible.

« Les entreprises et les citoyens participent en grand nombre et sont toujours heureux de nous voir arriver avec notre boîte de biscuits », s’exclament les deux bénévoles.

Les deux premières années, la campagne a aidé le financement de l’agrandissement de la salle à manger de la Villa et depuis 2019, près de 5 000 $ ont été récoltés pour le projet d’habitation de la 1re Avenue.