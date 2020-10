Forestville : une marche de 13 km au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec

Dans le cadre de l’activité La marche de chez toi, le 17 octobre, les intéressés sont conviés à une marche de 13 kilomètres, soit le tour du secteur Paul-Baie, à Forestville afin d’amasser des dons pour l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Le départ est prévu à 10 h à partir du stationnement de l’EconoLodge. Les marcheurs ne doivent pas obligatoirement parcourir toute la distance.

Les participants peuvent apporter un don personnel et/ou amasser des fonds pour l’association. Il est possible de s’inscrire à l’événement et d’amasser des dons en ligne sur le site web www.lamarchegdestduquebec.ca

Mentionnons que 90 % des revenus de La marche de chez toi seront versés à l’Association du cancer de l’Est du Québec pour être réinvestis dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Les dons récoltés contribuent directement au mieux-être des personnes touchées par le cancer.

Parmi la gamme des, on compte un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences, des ateliers sur la plateforme, et bien d’autres.