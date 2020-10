Les visites de nouveau permises au CHSLD de Forestville

La restriction des visites est maintenant levée au CHSLD de Forestville. C’est l’annonce que vient de diffuser le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Ces mesures avaient été mises en place le 2 octobre dans le but de protéger l’ensemble des résidents et la population en raison de la présence de plusieurs cas de gastro.

Le CISSS de la Côte-Nord rappelle que le lavage des mains avec de l’eau et du savon demeure le meilleur moyen de prévenir la transmission de la gastro et qu’aucune personne présentant des signes de toux, de vomissement ou de diarrhée ne devrait se présenter comme visiteur.

Si votre état ou celui d’un proche vous préoccupe et que vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez contacter en tout temps le service Info-Santé, au numéro 811, pour recevoir des conseils, ou vous référer à l’aide à la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux.