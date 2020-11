Une Guignolée différente

Les Chevaliers de Colomb Conseil 3117 et leurs partenaires dans le cadre de la campagne des paniers de Noël seront quand même au rendez-vous pour les plus démunis du secteur Colombier-Forestville cette année. Les bénévoles ont trouvé une façon différente pour adoucir la période des Fêtes qui approche.

Puisque la Guignolée des médias est annulée, le secrétaire financier des Chevaliers de Colomb Conseil 3117 et directeur régional Michel Allard, annonce que les fruits de la quête des messes de Colombier (21 novembre à 16h), Forestville (22 novembre à 11h) et St-Marc-de-Latour (22 novembre à 16h), serviront entièrement à remplacer les profits habituellement réalisés par la Guignolée des médias.

« À la sortie des églises, des Chevaliers seront identifiés et récolteront les dons », ajoute M. Allard. Ce profit servira au fonds habituellement dédié aux dépannages des derniers mois d’hiver souvent difficiles.

Bon an mal an, ce sont en moyenne entre 80 et 85 paniers qui sont distribués aux familles et personnes dans le besoin de Colombier et Forestville par les Chevaliers en collaboration avec le comité sur lequel siègent des représentants du Centre d’action bénévole Le Nordest, le CLSC de Forestville, l’Association Marie-Reine de Forestville et le Comité solidarité et partage de la Fabrique St-Luc de Forestville.

Puisque le porte-à-porte sera également annulé en raison de la pandémie, les gens qui désirent faire des dons de denrées ou d’argent sont invités à se rendre au local des Chevaliers situé au 134 rue Blouin à Forestville.

« Il y aura un espace prévu selon les consignes sanitaires, que ce soit pour donner de l’argent ou pour déposer des denrées. Et nous émettrons des reçus à ceux qui le désirent », précise M. Allard.

La récolte des dons et denrées aura lieu les lundis, jeudis et samedis, de 8 h à 16 h, à compter du lundi 23 novembre et ce jusqu’au lundi 14 décembre.

Pour ceux et celles qui appréhendent la période des Fêtes et voudraient recevoir un panier de Noël, l’inscription doit être acheminée au Centre d’action bénévole le Nordest entre le 23 novembre et le 12 décembre.