Chez Mathilde parmi les finalistes du prix Aliments du Québec au menu

Le restaurant de Tadoussac Chez Mathilde fait partie des 14 finalistes de la troisième édition du prix Aliments du Québec au menu.

Ce prix spécial récompense le restaurant du programme Aliments du Québec qui s’est le plus démarqué cette année par ses initiatives et son implication pour s’approvisionner, utiliser et mettre en valeur les aliments québécois.

L’établissement tadoussacien est le seul représentant de la Côte-Nord parmi les finalistes.

Le gagnant sera sélectionné par un jury composé de personnalités de l’industrie de la restauration et de l’industrie agroalimentaire et sera dévoilé le 17 novembre lors du Rendez-vous annuel de l’Association Restauration Québec.