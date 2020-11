420 km en 30 jours : Pierre-Marc Savard Morneau court pour la prostate

Natif de Forestville, Pierre-Marc Savard Morneau s’est lancé un défi de taille pour appuyer la cause du cancer de la prostate : courir 420 kilomètres en 30 jours, soit 100 mètres pour chaque homme qui décèdera de la maladie en 2020, selon les estimations de la Société canadienne du cancer.

« Ce défi est petit comparativement à ce que doivent surmonter ces hommes. Cette année, la Société canadienne du cancer estime que 23 000 hommes recevront un diagnostic de cancer de la prostate et que 4 200 d’entre eux en succomberont », s’exclame-t-il en entrevue téléphonique.

Accompagné de son ami Michaël Laflamme, il parcourra les rues de Québec, son lieu de résidence des dernières années. Les deux jeunes hommes sont déjà en bonne forme physique et sont tous les deux des passionnés de sport.

« Ce ne sera pas facile parce qu’en novembre, on peut faire face à des conditions météo difficiles, mais c’est réalisable », affirme Pierre-Marc Savard Morneau.

Même s’ils n’ont pas été touchés eux-mêmes par ce type de cancer, les coureurs ont choisi cette cause puisqu’ils en seront peut-être affectés un jour et Michaël a vu tous ses oncles du côté paternel en souffrir.

« Nous sommes deux hommes et on pourrait développer cette maladie un jour, on ne sait pas. Je participais déjà au Movember avec la moustache, mais cette année je pousse plus loin », explique-t-il.

Au départ, Pierre-Marc et Michaël voulaient amasser 420 $ grâce à leur défi, mais cet objectif a été dépassé lors des quatre premières journées de novembre. Il sera donc revu à la hausse. Il est possible de les encourager directement sur le site du Movember.

« Le lien de notre campagne de financement est sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, au nom de Défi Cours pour la prostate. On y explique toute notre démarche. »

Les dons sont remis directement à la cause et serviront à financer des recherches inédites sur le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et la prévention du suicide.

Motivés plus que jamais, les jeunes hommes invitent tous les intéressés à embarquer dans l’aventure en se fixant leur propre défi.

« Marche, course, vélo stationnaire, danse, l’important, c’est de bouger! Franchis la ligne d’arrivée avec nous en t’inscrivant à notre club Strava (courspourlaprostate). Promis, on va te motiver. »