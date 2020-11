Aide financière de près de 100 000 $ : les sentiers du Camping Bon-Désir font peau neuve

Utilisés l’hiver comme l’été, les sentiers pédestres du Camping Bon-Désir des Bergeronnes seront mis à niveau et améliorés grâce à l’aide financière de 95 600 $ qui a été accordée à la municipalité par le ministère de l’Éducation.

C’est par voie de communiqué que la municipalité de l’ouest de la Haute-Côte-Nord a annoncé la bonne nouvelle.

« La municipalité des Bergeronnes est heureuse d’annoncer que le projet présenté dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) a reçu l’approbation du ministère de l’Éducation », est-il affirmé dans le document diffusé sur la page Facebook municipale.

Le maire des Bergeronnes, Francis Bouchard, avait été mis au fait de l’approbation du projet il y a plus d’un mois, sans pouvoir l’annoncer.

« La ministre Isabelle Charest devait venir sur place pour dévoiler le projet, mais, en raison de la COVID-19, sa venue s’est avérée impossible », déclare-t-il en entrevue avec le Journal Haute-Côte-Nord.

« L’annonce d’aujourd’hui confirme que notre gouvernement agit pour développer les régions et accroître l’accessibilité aux infrastructures pour l’ensemble de la population. Nous avons la chance, au Québec, de bénéficier de nombreux sentiers et de sites d’activités de plein air qui donnent à tous l’occasion de pratiquer des activités physiques en pleine nature », a souligné Mme Charest, ministre déléguée à l’Éducation, dans le communiqué de presse.

Le projet de mise à niveau des sentiers pédestres totalise un montant de 119 495,77 $, dont 20 % sont assumés par la municipalité, soit près de 24 000 $.

Les travaux consistent en l’élargissement des sentiers pour pouvoir accueillir les cyclistes de façon sécuritaire ainsi que le changement de ponceaux, notamment.

« À la suite d’un accord avec le ministère, nous avons pu commencer les travaux il y a trois semaines et nous continuerons jusqu’à la neige. Ils se poursuivront au printemps 2021 », d’expliquer M. Bouchard, précisant que les sentiers sont utilisés fréquemment par la clientèle du camping municipal.

D’autres améliorations ont été apportées au Camping Bon-Désir cette saison. « On a effectué de l’asphaltage et on a installé une barrière à l’entrée afin de sécuriser davantage les lieux. De plus, l’an prochain, on a prévu d’ajouter des modules de jeux pour les familles, un investissement d’environ 100 000 $ puisé à même les économies réalisées par le camping, si on ne trouve pas de programme de financement », divulgue le maire bergeronnais.

Élections municipales

Francis Bouchard a brigué la mairie des Bergeronnes pour la première fois en 2005, après en avoir assuré l’intérim deux ans (2003 à 2005).

Les prochaines élections municipales ayant lieu dans un an, presque jour pour jour, il réfléchit présentement à savoir s’il se représentera ou non. Sans l’avoir officialisé, il a peu de chance qu’il brigue les suffrages pour un autre mandat de quatre ans.

« Je pense plutôt à quitter et à continuer à faire mon bénévolat. J’avance en âge et la mairie demande beaucoup de temps, surtout pour une petite municipalité, qui n’a pas autant de ressources qu’une plus grande ou une ville. Le maire doit parler plus fort », conclut-il.