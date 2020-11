Projet de maison des aînés aux Escoumins : la municipalité en mode recrutement

L’administration municipale des Escoumins désire connaître l’intérêt de ses citoyens, concernant le projet de résidence pour personnes âgées autonomes et semi autonomes. Pour ce faire, une campagne de recrutement est en cours et permettra ainsi à l’organisme promoteur, soit les Logis Escouminois, d’avoir une meilleure idée du nombre d’unités requises.

« Nous travaillons avec la Cité des Bâtisseurs qui doit déposer la réservation d’unités de logements à la Société d’Habitation du Québec (SHQ) d’ici le 21 décembre, explique le maire des Escoumins André Desrosiers, en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord. Il faut avoir l’heure juste ».

Afin de prouver les besoins dans la communauté escouminoise, le CISSS de la Côte-Nord a déjà collaboré à l’exercice en évaluant la clientèle hébergée au pavillon Les Escoumins, qui rencontre les critères de la future résidence dont les coûts de construction sont évalués à 3,2 M$.

L’élu confirme que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest a été interpellée afin que son ministère contribue de façon substantielle au financement.

Les citoyens concernés sont invités à compléter une demande de réservation de logement en contactant Sophie Bouchard au 418 233-2766 poste 7.

Afin d’être éligible, la personne seule doit être âgée de 70 ans et plus ou être un couple âgé de 70 ans et plus. Le désir de demeurer dans la municipalité ou vouloir y déménager est pris en considération.

Rappelons que lors de la séance du conseil municipal en octobre, la Municipalité a cédé le terrain de l’ancienne école St-Marcellin à titre de contribution au projet.