Le CÉA de l’Estuaire s’associe au Centre d’activités de la Haute-Côte

Le Centre d’éducation des adultes (CÉA) de l’Estuaire a conclu un partenariat avec le Centre d’activités de la Haute-Côte (CAHC) afin de faire profiter de son expertise en intégration sociale la clientèle adulte de la Haute-Côte-Nord vivant avec des limitations. Cette association permet ainsi de bonifier l’offre de services pour leur clientèle commune sur cette portion du territoire.

Amorcé au début de l’année 2020, le nouveau partenariat permet notamment au CAHC de tenir ses activités dans les locaux du CÉA tant à Forestville qu’aux Bergeronnes et il s’avère positif à plusieurs égards.

« Grâce à l’implication de notre conseiller pédagogique et d’un enseignant, nous supportons les intervenantes du Centre d’activités de la Haute-Côte dans la planification et l’intervention », explique le directeur adjoint du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, M. Guillaume Duchesne-Lessard.

Le travail collaboratif entre les deux organisations permet aussi de répondre aux exigences du programme Intégration sociale du CÉA de l’Estuaire. « Ce partenariat nous ouvre plusieurs portes

pour la concrétisation de projets qu’on voulait réaliser depuis longtemps », souligne la directrice du Centre d’activités de la Haute-Côte, Mme Carolyne Palin, pour qui l’accès à du nouveau

matériel ainsi que l’ajout d’expertise sont des avantages importants pour l’organisme qu’elle dirige et sa clientèle.

Alors que la mission du CAHC consiste à briser l’isolement des individus âgés de 16 à 65 ans vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un

problème de santé mentale léger, le partenariat avec le CÉA de l’Estuaire permet à cette clientèle de développer des compétences à la vie adulte telles que leurs habiletés en communication, des

habiletés personnelles ou sociales, la gestion de leur quotidien, les mathématiques et des compétences numériques.

Plusieurs approches pédagogiques sont par ailleurs privilégiées auprès de la vingtaine d’adultes qui composent la clientèle dont le jeu, les discussions individuelles et de groupe, l’enseignement par les pairs ou individualisé, la psychomotricité, la manipulation, les projets intégrateurs, les travaux manuels et les mises en situation.

Service de transport

Pour le CÉA de l’Estuaire, cette association comporte un autre avantage majeur, soit celui du transport de la clientèle. Puisque le CAHC possède son propre minibus, il est plus facile d’assurer le transport des membres et, ainsi, de briser l’isolement des citoyens de l’ensemble du territoire, peu importe leur lieu de résidence.

Actuellement, le CAHC affiche complet dans la portion ouest du territoire avec onze usagers de 18 à 60 ans qui participent aux activités sur une base régulière. Dans le secteur est, neuf personnes se réunissent à Forestville pour la tenue des activités et, selon Mme Palin, il serait possible d’accueillir une personne de plus.

Le CÉA est ouvert à d’autres partenariats qui s’avéreraient bénéfiques. Les organismes peuvent contacter la direction afin d’échanger sur les façons possibles de collaborer, de manière à rendre la formation accessible à l’ensemble des adultes de la région, peu importe leurs besoins en termes de développement des compétences.