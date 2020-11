Le F.-A.-Gauthier reprend du service entre Matane et la Côte-Nord

Le F.-A.-Gauthier reprendra la mer entre Matane et la Côte-Nord ce dimanche 15 novembre, maintenant que sa période d’arrêt technique annuel est terminée.

On se souviendra que le navire a quitté son port d’attache de Matane pour celui de Trois-Rivières le 23 septembre. Le navire de relève, le Saaremaa I, est arrivé en renfort, mais a dû à son tour être remplacé après une collision avec le quai de Godbout le 23 octobre.

Depuis le 28 octobre, le CTMA Vacancier, en provenance des Îles-de-la-Madeleine, assure les liaisons à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Le F.-A.-Gauthier naviguera encore au diesel et non au gaz naturel liquéfié (GNF). Bruno Verreault, porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ), explique que des interventions ont été effectuées sur le système de propulsion au GNL pendant l’arrêt technique, mais que d’autres sont prévues. « Il reste à remplir les réservoirs et ça peut prendre jusqu’à cinq jours », explique-t-il.

Le retour du F.-A.-Gauthier permet à la STQ d’offrir un service stable à sa clientèle en prévision de l’affluence attendue pendant la période des fêtes. « On sait que ç’a été difficile au cours des dernières années. (…) Nous, ce qu’on veut, c’est que la saga soit derrière nous », avoue-t-il.

Le Saaremaa I en réparation

De son côté, le Saaremaa I est toujours en réparation dans le port de Trois-Rivières. Outre les travaux à faire à la porte avant, endommagée lors de l’impact avec le quai de Godbout, Bruno Verreault dit ignorer le reste.

« La priorité, c’est qu’il soit fonctionnel dans les plus brefs délais », mentionne-t-il.