Informations utiles en cas de fermeture d’écoles

L’hiver étant à nos portes, le Centre de services scolaire de l’Estuaire rappelle que sa politique de fermeture des établissements comprend un processus clair afin d’informer sa clientèle d’une telle décision.

« Chaque fois qu’une décision sera prise de suspendre les cours ou fermer les établissements afin d’assurer la sécurité des élèves, les parents et les élèves pourront être informés via différents médias électroniques », informe la responsable des communications du CSS de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

En ligne

« Une autre excellente façon et probablement la meilleure et la plus rapide pour se renseigner sur la fermeture des établissements scolaires ou la suspension des cours consiste en notre site Internet », poursuit Mme Lavoie.

Dès qu’une décision de fermeture ou de suspension des cours sera prise, celle-ci sera immédiatement communiquée par le biais d’une bande déroulante d’urgence sur la page d’accueil du site accessible à l’adresse www.csestuaire.qc.ca.

Les écoles qui possèdent une page Facebook diffuseront également l’information sur celle-ci très rapidement.

« Ce rappel s’inscrit dans une volonté constante du CSS de l’Estuaire d’informer efficacement sa clientèle de manière à assurer une sécurité maximale des élèves et du personnel », de conclure la responsable des communications.