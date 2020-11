Pierre-Alexandre Dumas étudie la migration des oiseaux

Le biologiste et maître-bagueur de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT) Pierre-Alexandre Dumas prépare un nouveau projet de recherche s’échelonnant sur trois ans. Celui-ci consiste à étudier l’interaction entre l’estuaire du Saint-Laurent, les conditions météorologiques et la végétation sur les mouvements des oiseaux en migration à l’automne et au printemps.

Grâce à une bourse universitaire privée de Mitacs, en partenariat avec Explos-Nature, M. Dumas a débuté un doctorat en Sciences forestières à l’Université Laval cet automne, sous la direction du Dr André Desrochers, lui permettant de mener à bien son projet.

Le projet se déroulera dans la région comprise entre la ville de Québec et Pointe-des-Monts sur la rive nord et entre Lévis et Matane sur la rive sud.

« Je veux chercher à comprendre comment les patrons météorologiques, le développement de la température globale et la végétation influencent les décisions des oiseaux sur leur horaire de migration », explique le biologiste.

Une étude semblable a déjà été effectuée par François Gagnon, « mais elle ne prenait en compte que le vent et non la température globale et le projet comprenait seulement la période de l’automne ».

Les recherches de M. Dumas seront donc poussées plus loin et il utilisera notamment les données provenant des décomptes visuels enregistrés à l’OOT pour confirmer ses conclusions.

Par exemple, les recherches du maître-bagueur de Tadoussac pourraient expliquer le phénomène vécu au printemps 2018 alors qu’un grand nombre d’oiseaux était en mouvement.

« L’hypothèse est que quand le printemps est froid et que la végétation est au ralenti, qu’il y a donc moins de nourriture pour les oiseaux, ils reviennent sur leurs pas après avoir traversé l’estuaire du Saint-Laurent. Mais, il faut la confirmer », dévoile Pierre-Alexandre Dumas.

Les changements climatiques seront également au cœur de son projet de recherche.

« On sait qu’ils provoquent la hausse de la température, mais je veux découvrir s’ils agissent également sur les patrons de vent, précise-t-il. Les vents du nord-ouest sont favorables à la migration, par exemple. Est-ce que les changements climatiques les favorisent? »

Principal responsable des activités de terrain de l’OOT, M. Dumas sera moins présent pour les trois prochaines années.

Il demeurera actif pour l’organisation qui chapeaute son projet de recherche, mais il sera remplacé par d’autres employés. Il poursuivra toutefois ses activités à la station de baguage du Cap-Tourmente.

Pierre-Alexandre Dumas fait partie de l’équipe de l’OOT depuis 2013, après avoir été approché par le directeur Pascal Côté. Il est natif de Québec, mais a grandi à Trois-Rivières.