Quatre cas de COVID-19 de plus sur la Côte-Nord

Les cas d’infection au coronavirus continuent leur progression dans la région. Ce mardi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord rapporte quatre cas de COVID-19 de plus, dont trois dans la MRC de Manicouagan.

En ce qui concerne la Manicouagan, on rapporte sept nouveaux cas au cours des quatre derniers jours. Au moins un de ces cas concerne quelqu’un qui fréquente le cégep de Baie-Comeau.

De plus, selon les informations obtenues par Le Manic, un cas se serait déclaré chez un employé du centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) N.-A.-Labrie de Baie-Comeau.

Le CISSS confirme ce cas, tout en spécifiant pas s’il s’agit d’un employé ou non. On assure toutefois que cette personne « n’a pas eu de contacts avec les résidents » et que l’enquête épidémiologique suit son cours.

Les autorités de la santé publique se feront peut-être plus précises cet après-midi, alors qu’elles tiendront un point de presse sur la situation de la COVID-19 dans la région.

Nombre de cas confirmés : 185 (+4)

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 0

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 7

Manicouagan : 41 (+3)

Minganie : 12

Sept-Rivières : 119 (+1)

Cas guéris : 170

Décès : 2

Cas actifs : 13 (+4)

Cas actifs provenant d’une autre région : moins de 5