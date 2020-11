Le Club l’Envol perd 32 % de gymnastes

Le Club l’Envol de Forestville est l’un des seuls clubs de gymnastique du Québec pouvant continuer ses activités cet automne, mais il a commencé la saison avec 32 % moins de membres qu’à l’habitude, selon l’entraîneure-chef Nancy Therrien.

« Nous avons 55 enfants inscrits à nos cours, tandis que l’an dernier, ça tournait autour de 80-82 membres. C’est une baisse significative principalement reliée à la COVID-19, selon ce que nous avons entendu de la part des parents », a dévoilé Mme Therrien, fondatrice du club sportif, lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 4 novembre.

Afin d’être en mesure d’offrir une saison de gymnastique, le conseil d’administration a fait des pieds et des mains.

« Nous avons dû mettre en place une série de mesures sanitaires et réorganiser nos heures de cours pour éviter que deux groupes bulles n’utilisent le gymnase en même temps », a expliqué l’entraîneure-chef, en mentionnant que les enfants se sont vite adaptés aux nouvelles règles.

Les campagnes de financement habituelles n’ont pu être instaurées cette année, alors les administratrices devront faire preuve d’imagination pour amasser des fonds pour l’organisme.

« Nous travaillons présentement sur une solution pour le financement. On pense vendre des billets pour gagner des prix. On est en train de mettre ça en branle », a indiqué la présidente Karine Simard.

Au niveau sportif, les gymnastes ne performeront pas en compétition d’ici le mois de janvier. Toutefois, les entraîneurs en profitent pour « travailler plus sur les mouvements puisqu’elles n’ont pas à pratiquer leur routine », a soutenu Nancy Therrien.

États financiers

La trésorière Sandra St-Gelais, qui poursuit son mandat au sein de l’organisme pour encore « une année seulement », a présenté les états financiers du club de gymnastique.

En 2019-2020, l’organisme à but non lucratif a engendré 36 907 $ de revenus et a dépensé 28 349,51 $ pour assurer ses services.

Un profit de 8 558,11 $ est donc demeuré dans ses coffres, « pour une première fois en trois ans ».

Quant au conseil d’administration, la majorité des membres restent en place, soit Karine Simard à la présidence, Kim Berger à la vice-présidence, Sandra St-Gelais à la trésorerie et Nancy Therrien comme responsable des entraîneurs.

Marjorie Lebreux a démissionné et sera remplacée par Anne-Julie Tremblay comme administratrice. Cassandra Guérin et Johannie Gaudreault s’ajoutent également respectivement au titre de responsable des formations et d’administratrice.

Avec Johannie Gaudreault