Un appel au dépistage lié au bar Le Riviera

Les gens qui ont fréquenté Le Riviera – Pub & Grill à Chute-aux-Outardes dans la soirée du 14 novembre sont invités à se faire dépister puisqu’une personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 s’y est aussi rendue.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a lancé ce message jeudi matin. Ainsi, les clients qui ont visité l’établissement ce samedi-là doivent composer le 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous afin de subir le test le plus tôt possible.

Le risque de contamination est toutefois considéré comme faible, selon l’enquête épidémiologique de la santé publique.

La Direction de la santé publique recommande de surveiller les symptômes qui peuvent être associés à la COVID-19, soit de la fièvre, de la toux ou l’aggravation d’une toux chronique et une perte soudaine de goût ou de l’odorat, entre autres choses.

Faut-il rappeler que pour se protéger du virus, le lavage fréquent des mains, le port du masque ou du couvre-visage et la distanciation physique de deux mètres sont d’une très grande importance.