Fermeture de bases saisonnières de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne pour l’hiver

La Garde côtière canadienne a annoncé la fermeture annuelle de ses bases saisonnières de recherche et sauvetage de Tadoussac, Havre-Saint-Pierre et Kegaska le 30 novembre prochain.

Les activités de ses bases débutent normalement au mois d’avril et prennent fin en novembre

En raison des conditions hivernales, les navires de sauvetage de la Garde côtière canadienne ne peuvent plus être utilisés. Durant la période hivernale, pour les opérations de recherche et sauvetage, la Garde côtière canadienne a recours « à ses brise-glace ou à tout autre navire et compte sur des partenariats avec d’autres ministères du gouvernement du Canada, dont la Défense nationale qui fournit du support aérien au besoin.»

En cas d’urgence maritime, vous pouvez communiquer avec la Garde côtière en composant le 1-800-463-4393 ou en utilisant le canal 16 de la radio VHF.