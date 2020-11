Le journal Haute-Côte-Nord confirme les points de dépôt permanents

Le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson, a annoncé un investissement de 25 000 $ afin de consolider son réseau de points de dépôt du journal Haute-Côte-Nord.

L’homme d’affaires propriétaire de quatre publications, a fait l’acquisition d’étagères à journaux personnalisées entièrement réalisées par l’entreprise Fabrication Fransi de Baie-Comeau.

« Avec la pandémie, nous avons été contraints en mars dernier de revoir notre réseau de distribution en Haute-Côte-Nord et après avoir analysé le taux de cueillette qui est de 80 %, il nous apparaissait évident que cette façon de faire assurait la pérennité de notre hebdomadaire dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, et une livraison fiable à tous les mardis pour nos nombreux lecteurs et clients », a fait valoir M. Brisson.

Ce sont près d’une vingtaine de points de dépôt qui sont en place dans différentes organisations et commerces de la Haute-Côte-Nord.

Les journaux y sont déposés entre 13 h et 18 h à tous les mardis.