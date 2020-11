La MRC adopte un budget de 11 586 090 $ pour 2021

C’est le 25 novembre, en séance ordinaire virtuelle, que la MRC de la Haute-Côte-Nord a procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires 2021. Un budget de 11 586 090 $ est planifié, dont 34.8 % des dépenses sont accordées au développement, une hausse significative.

« Cette croissance en faveur du développement s’explique, entre autres, par une participation financière accrue des instances gouvernementales. Ce choix du conseil des maires en faveur du développement aura des impacts considérables au cours des trois prochaines années », explique le directeur général de la MRC, Paul Langlois, par communiqué, transmis après la séance.

C’est la première fois en plus de 20 ans que le Service de développement économique profite de l’augmentation budgétaire la plus significative. Il dispose d’un budget de 4 038 837 $ comparativement à 1 846 393 $ en 2020, soit plus du double.

« Les efforts de la MRC porteront fortement sur la consolidation des entreprises, des organismes et des commerces des huit municipalités qui la composent, tout en cherchant à favoriser le développement du tourisme, de l’agroalimentaire et de l’innovation pour la création d’emplois », a indiqué la préfète Micheline Anctil.

Les secteurs social et communautaire feront aussi l’objet d’une attention plus intensive en 2021 « dans le but d’assurer des services de qualité, entre autres, par le biais de programmes sociaux, et de favoriser le mieux-être des personnes aînées et des moins favorisés de nos communautés », a dévoilé Mme Anctil.

Revenus et dépenses

En ce qui concerne les revenus, les municipalités de la Haute-Côte-Nord devront contribuer pour un total de 2 236 181 $ en quotes-parts, divisées selon la richesse foncière. La Ville de Forestville déboursera la plus importante quote-part, soit plus de 500 000 $ tandis que Portneuf-sur-Mer versera environ 99 000 $, la plus basse.

Les transferts gouvernementaux totaliseront 6 213 314 $ et les services rendus procurent 1 645 595 à la MRC. Les autres revenus d’intérêts rapportent 31 000 $ dans les coffres et les revenus d’investissement 1 460 000 $.

Quant aux dépenses, 1 710 228 $ seront décaissés pour l’administration générale, 863 624 $ pour l’aménagement, 4 038 837 $ pour le développement, 2 815 902 $ pour la gestion des matières résiduelles, 455 000 $ pour l’évaluation, 704 800 $ pour les baux, 460 700 $ pour le transport et, finalement, 40 000 $ pour la forêt privée. Les dépenses d’investissement atteindront 497 000 $.

C’est donc un budget équilibré qui a été déposé par la préfète tout comme celui de l’an dernier qui s’élevait à 8 892 387 $, soit 2,6 M$ en moins.