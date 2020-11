La MRC de la Haute-Côte-Nord acquiert sept nouvelles œuvres d’art

C’est dans la salle du conseil de la MRC de La Haute-Côte-Nord que le dévoilement de la 13e édition du concours d’acquisition des œuvres d’art sera effectué le 3 décembre, de façon virtuelle, via la plateforme zoom.

Trente œuvres ont été évaluées par le jury et, de ce nombre, sept seront dévoilées au grand public.

Les artistes dont les œuvres ont été sélectionnées seront tous présents, soit Richard Bouchard des Escoumins, Yves Demers de Les Bergeronnes, Cyr Boudreau de l’Anse-de-Roche, Michel Tremblay, Rose-Marie Gallant et Sandrine Lebrun de Forestville, ainsi que Steve Baillargeon, de Longue-Rive.

La Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC vise plusieurs objectifs, tels qu’encourager et soutenir les artistes de la région, faire connaître notre région par les œuvres de la collection et sensibiliser la population aux arts visuels.

« La MRC souhaite que sa collection privée soit le reflet de la volonté, du travail et de l’implication des gens du milieu à vivre dans un environnement où l’expression artistique et la culture ont une place privilégiée », soutient Marie-France Bélanger, conseillère en développement culturel et touristique, par voie de communiqué.

Les personnes intéressées à assister de manière virtuelle au dévoilement doivent communiquer avec Josée Laurencelle, au 418 233-2102 poste 237 ou par courriel à l’adresse suivante : adjadmde@mrchcn.qc.ca.