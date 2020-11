Quel couple d’Occupation Double a visité la Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan?

Fidèles téléspectateurs nord-côtiers d’Occupation Double, vous reconnaîtrez un coin de la région lors de la grande finale de cette téléréalité présentée ce dimanche 29 novembre, dès 18h30, sur les ondes de Noovo.

La Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan a publié un message sur sa page Facebook comme quoi un des couples finalistes a eu le bonheur d’être accueilli sur le site.

S’agit-il de Carl et Andréanne? Jamie et Stacey? Ou de Vincent et Noémie?

Il y a deux semaines, lors d’un des épisodes d’OD, deux candidates avaient visité la région de Manicouagan et s’étaient aussi imprégnées de la culture innue.

Bonne émission!