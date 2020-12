Contrat de déneigement à Forestville : un 2e appel d’offres qui fait boule de neige

L’ouverture des soumissions concernant le deuxième appel d’offres pour l’entretien hivernal des rues de Forestville a eu lieu à l’Hôtel de Ville le 30 novembre à 11 h. Bien que le contrat ne soit pas encore accordé en raison de l’analyse de conformité en cours, l’entreprise Les Excavations A. Savard est le plus bas soumissionnaire, toutes options confondues.

Publiés sur le site Internet du Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), les montants des soumissions diffèrent selon les trois options proposées.

Ainsi pour un contrat de 1 an, Les Excavations A. Savard inc. exigent 481 745,25$ alors que Jean Fournier Inc. demande 612 126,90 $. L’entrepreneur forestvillois réclame 986 373,39 $ pour une entente de deux ans. L’entreprise de M. Fournier a soumissionné pour 1 253 687,40$ pour la même période et 1 918 012,95 $ pour trois ans. Les Excavations A. Savard ont de leur côté, réclamé 1 514 971,35 $ pour déneiger les rues, bornes d’incendie et certains trottoirs pendant trois ans.

Rappelons que le 4 novembre en séance extraordinaire, le conseil municipal a invoqué le montant trop élevé de la seule soumission conforme reçue dans le cadre du premier appel d’offres lancé en septembre, et rejeté celle-ci de facto.

La Ville avait alors reçu les propositions de l’entreprise Jean Fournier de Baie-Comeau (1 999 575,06 $) et des Excavations A. Savard de Forestville (2 257 129,87 $) pour un contrat de trois ans, assorti à deux années d’option.

Les résultats de l’analyse de conformité étant en cours dans le cadre du deuxième appel d’offres, le soumissionnaire choisi sera connu le 8 décembre prochain.