L’esprit de Noël transmis aux aînés de Colombier

Les élèves du préscolaire et de la première et deuxième année de l’école primaire St-Cœur-de-Marie de Colombier ont transmis l’esprit de Noël aux ainés du HLM de leur municipalité le 8 décembre.

Pour ce faire, ils ont confectionné de leurs petites mains de jolies cartes de vœux de la part de tous les élèves et ils ont appris des chansons de Noël.

Les résidents du HLM ont pu assister à cette représentation soit de leur balcon ou à l’entrée du bâtiment afin de respecter les mesures sanitaires imposées par la COVID-19.

« Les enfants y ont mis tout leur cœur et souhaitent avoir apporté un peu de joie et de réconfort en cette période des fêtes qui en a grandement besoin », lance l’enseignante des enfants de première et deuxième année, Denise Labrie.

Les personnes aînées qui ont participé à l’activité arboraient leur plus beau sourire et ont beaucoup apprécié la visite des tout-petits en ces temps difficiles de pandémie lors desquels l’isolement survient plus fréquemment.