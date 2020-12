Un cas de COVID-19 dans une ligue de hockey pour adultes de Baie-Comeau

Le lundi 14 décembre, un joueur de la ligue de hockey Sans Pression de Baie-Comeau a été déclaré positif à la COVID-19, forçant la ligue, en collaboration avec la santé publique, à mettre les parties en pause pour les prochaines semaines.

« On a demandé aux joueurs des deux équipes d’aller se faire dépister », affirme le responsable de la ligue, Jean-Luc Pigeon en expliquant que tous les tests se sont révélés négatifs.

Deux équipes se sont affrontées le jeudi 10 décembre sans se douter qu’un des joueurs était atteint du virus COVID-19.

Le lundi suivant, M. Pigeon recevait l’appel de la santé publique pour lui annoncer la découverte du cas ainsi que les mesures nécessaires à prendre.

« Nos mesures doivent être efficaces puisque le virus ne s’est pas propagé entre les autres joueurs », précise le responsable.

Par mesure de précaution, M. Pigeon a tout de même cru bon de mettre fin aux activités de la ligue malgré le fait qu’il aurait été possible pour les autres équipes actives de continuer leur saison.

« On s’est mis sur pause jusqu’au 4 janvier malgré tout. On ne voulait pas prendre de chance et risquer de s’attirer des critiques », assure le responsable de la ligue.