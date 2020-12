Tadoussac évalue sa saison touristique 2020

Les citoyens, commerçants, organismes et employés municipaux de Tadoussac ont été questionnés via un sondage transmis par la poste, Facebook et courriel, au cours du mois de novembre, afin de permettre au conseil municipal de mieux comprendre l’impact de la COVID-19 et d’obtenir des données concrètes pour la réalisation des prévisions budgétaires 2021.

Les conseillères municipales Jane Evans Chambers et Mireille Pineault ont déposé le rapport d’évaluation de la saison 2020 lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 14 décembre.

Les élues ont analysé les réponses obtenues et ont présenté les conclusions.

« Plusieurs constats sont revenus dans toutes les catégories de répondants, a dévoilé Mme Evans Chambers lors de l’assemblée tenue virtuellement. Par exemple, le manque de stationnement ainsi que le besoin d’avoir accès à plus de toilettes publiques, entre autres. »

En ce qui concerne les citoyens, « ils ont eu l’impression d’être envahis, de ne pas être en sécurité », en raison du trop grand achalandage connu cette saison, selon le rapport déposé.

« Ils disent que leur qualité de vie a été diminuée et que les touristes ont pris le contrôle du village, ce qui menait quelques fois à des manques de respect », a mentionné la conseillère municipale.

En termes de suggestions, les résidents soumettent l’ajout de stationnements, une plus grande surveillance, l’installation de salles de bain supplémentaires, la conservation des mesures sanitaires, mais de façon plus surveillée ainsi que la diffusion de plus d’informations aux citoyens.

Du côté des commerçants et des organismes, les mêmes constats reviennent.

« Il manque de stationnement et de salles de bain publiques. Ils ajoutent également le manque de logement et la mauvaise gestion du parc des Dunes », affirme Jane Evans Chambers.

Comme idée d’amélioration, il est suggéré d’augmenter les espaces de stationnement et de camping, d’organiser une table ronde pour partager de l’information, de réaliser plus de publicité collective pour le village et d’améliorer la capacité d’embauche.

Finalement, les employés et directeurs municipaux ont relevé le manque de personnel en lien avec les mesures sanitaires de la COVID-19.

Ils ont admis avoir été déçus et frustrés de la situation des Dunes en raison du manque de poubelles et de la gestion du site.

« Ils proposent de nommer un responsable des communications intérieures et extérieures », commente l’élue municipale.

Le conseil municipal a pris en compte les données ressorties de l’évaluation à laquelle 53 citoyens, 9 commerçants, 6 organismes, 12 employés municipaux et toutes les directions municipales ont contribué.