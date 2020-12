Les cours d’espagnol s’offriront à nouveau à Forestville

Le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, situé à Forestville, offrira une deuxième cohorte d’initiation à l’espagnol à compter du 25 janvier avec l’enseignant Vincent Freire-Oyarzun.

Ces cours peuvent s’avérer utiles pour préparer un voyage outre-mer ou communiquer avec la main-d’œuvre immigrante comme c’était le cas pour l’étudiante de la première cohorte, Nicole Côté.

« J’avais besoin de perfectionnement en espagnol puisque j’ai à travailler avec des immigrants mexicains dans mon rôle de chef d’équipe au Centre sylvicole de Forestville. Je voulais être en mesure de mieux communiquer avec eux », affirme Nicole Côté, résidente de Colombier.

C’est par les réseaux sociaux qu’elle a appris que le CÉA donnait ces cours de langue et elle s’y immédiatement inscrite.

« J’avais une petite base en espagnol, mais il me manquait les verbes. Grâce à l’enseignant, j’ai acquis plus de vocabulaire et je peux faire des phrases complètes », divulgue Mme Côté qui conseille fortement les cours de M. Freire-Oyarzun.

Les périodes d’enseignement se tenaient les lundis de 18 h 30 à 20 h30 d’octobre à décembre. Trois étudiantes ont fait partie de la première cohorte, soit Nicole Côté, Guillaume Chiasson et Alex-Ann Lavoie-Ouellet.

Selon Mme Côté, l’enseignant est très « consciencieux et il a une belle manière de partager ses connaissances ».

D’origine chilienne, le professeur est un résident de Forestville depuis un an alors qu’il est venu retrouver sa conjointe Dr Danielle Godin, médecin de famille.

« J’ai vu qu’il y avait un besoin culturel ici. J’enseignais déjà le français et l’anglais, alors pourquoi pas ma langue d’origine », précise le détenteur d’un baccalauréat en français langue seconde qui complète sa maîtrise en linguistique.

2e cohorte

À compter du 25 janvier prochain, les cours d’initiation à l’espagnol reprendront tous les lundis de 18h30 à 20 h 30 jusqu’au 19 avril à la salle Jean-Guy Poitras du CÉA de l’Estuaire.

« Advenant une fermeture du centre en raison de la COVID-19, les cours seront offerts sur la plateforme Zoom », précise le directeur adjoint Guillaume Duchesne-Lessard.

D’ailleurs, les cours sont toujours accessibles par Zoom quand il n’est pas possible pour les élèves de se déplacer.

Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent communiquer avec le CÉA de l’Estuaire à 418-587-4735, poste 6306. « C’est gratuit », rappelle M. Duchesne-Lessard.