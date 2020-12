Sacré-Cœur : un budget rehaussé de 1,44 %

Les élus de Sacré-Cœur ont présenté un budget équilibré de 3 260 997$ le 15 décembre. Tous les taux de taxes foncières subissent une légère hausse pour le prochain budget qui fut « encore une fois un exercice difficile », tel que mentionné dans la présentation acheminée aux citoyens.

C’est une deuxième augmentation de la taxe foncière générale en autant d’années pour les Sacré-Coeurois. Passant de 1,35$ à 1,38$ en 2020, celle-ci est fixée à 1,41$ du 100$ d’évaluation pour 2021.

Tous les taux de taxes sont rehaussés de 0,03$ du 100 $ d’évaluation.

Ainsi la taxe sur les immeubles non résidentiels passe à 2,28 $, la taxe sur les immeubles agricoles est fixée à 1,44$, celle sur les immeubles industriels se situe à 2,28$ alors que la taxe pour les terrains vagues est de 2,82$.

Le tarif de compensation pour les services liés au réseau d’aqueduc demeure le même qu’en 2020, soit 195$ par unité de logement, ainsi que le tarif de compensation d’égout qui est encore à 175% par unité de logement.

En ce qui concerne le tarif des matières résiduelles, aucun changement à l’horizon pour les contribuables de Sacré-Cœur.

Le tarif demeure à 235$ par unité de logement et à 123$ par chalet.

Pour ce qui est du secteur commercial et industriel, les ajustements effectués l’an dernier pour la plupart des entreprises demeureront inchangés.

« Nous incitons tous nos citoyens à diminuer la quantité de matières résiduelles, soit en effectuant un meilleur recyclage ou en effectuant du compostage », appelle la Municipalité dans son document d’information.

Revenus

En revenus tenant lieu de taxes, 2 568 934$ seront perçus en 2021 ainsi que 94 441$ en paiements.

Une somme de 137 755$ pour services rendues garnira les coffres de la Municipalité alors qu’en droits on prévoit récolter 30 600 $, 22 000$ en intérêts 9 350$ en guise d’autres revenus et 397 817$ en transferts, dont 36 467$ via le Programme de compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles parapublics et 166 079$ à titre de péréquation.

Dépenses

Un montant de 675 070$ sera consacré à l’administration générale, une hausse de 50 000$ par rapport à 2020.

Pour la Sécurité publique, Sacré-Cœur consentira 352 561 $ dont 111 890$ seront versés à la Sûreté du Québec pour services rendus en 2021, une hausse approximative de 4,25%.

Dans le secteur du transport une somme de 651 940$ est prévue, 497 928$ en hygiène du milieu et près de 40 000$ en santé et bien-être.

L’aménagement, urbanisme et développement bénéficiera d’un budget de 219 098$ alors que les loisirs et culture engendreront des dépenses de 533 515$.

Les frais de financement sont établis à 89 330$ alors qu’une somme de 202 165$ sera consacrée à la conciliation à des fins fiscales.

Programme triennal des dépenses

Une enveloppe de 6 687 190$ est prévue dans le cadre des dépenses en immobilisations pour les années 2021 à 2023 inclusivement.

Ce sont les secteurs du transport (4,4 M$) et loisirs et culture (1,1 M$) qui représentent les investissements majeurs pour les trois prochaines années.

À court terme, soit pendant l’année 2021, les élus de Sacré-Cœur envisagent entre autres, l’agrandissement de la nouvelle caserne afin d’y loger le véhicule de la Société des frais funéraires; la réalisation du concept de réaménagement du stationnement de la caserne incendie; la signature d’une nouvelle entente de partenariat en incendie avec la Municipalité de Tadoussac; la finalisation du projet de réfection, d’enrochement du quai de l’Anse-de-Roche, le dragage de la marina et la réfection de la rampe de mise à l’eau et la finalisation du projet de remplacement du système de réfrigération et l’implantation de mesures d’efficacité énergétique au centre récréatif.

Dans le dossier incendie, celui du Schéma de couverture de risque devrait être conclu d’ici la fin décembre 2021.

Pour ce faire, l’acquisition de trois réservoirs destinés à combler le manque-à-gagner lors d’incendie dans des secteurs non desservis par le réseau d’aqueduc municipal et dans les plans.