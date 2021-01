La Coupe des startups s’arrêtera à Baie-Comeau en mars

Baie-Comeau accueillera les 3 et 4 mars l’un 10 arrêts virtuels de la quatrième édition de la Coupe des startups, un concours visant à soutenir, encadrer et faire rayonner des entreprises en phase de démarrage et de croissance.

Lancée par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), la Coupe des startups sera disputée dans sept régions de la province et trois autres dans la francophonie canadienne. La Jeune chambre de Manicouagan est partenaire de l’événement pour son étape nord-côtière.

À chaque endroit, un vainqueur sera couronné parmi les entrepreneurs participants. Il représentera sa région à la finale nationale du concours, le 22 avril, au cours de laquelle la meilleure entreprise en démarrage de la francophonie canadienne sera couronnée et remportera 20 000 $. Une bourse de 15 000 $ est à l’enjeu de la deuxième place.

Évidemment, si la tournée se tient de façon virtuelle, c’est par respect pour les recommandations de la santé publique concernant les rassemblements et les déplacements interrégionaux.

En quatre éditions, c’est la deuxième fois que la Côte-Nord est l’une des régions retenues pour l’événement, souligne Maxime Lévesque, président de la Jeune chambre de Manicouagan. En 2018, la ville de Sept-Îles avait accueilli l’une des étapes. Des trois entreprises gagnantes, deux provenaient de Baie-Comeau, soit la microbrasserie St-Pancrace et Les Productions SMP.

Le temps presse

Le temps presse pour déposer sa candidature afin de faire valoir son entreprise au concours. La date limite est fixée au 15 janvier. Huit entrepreneurs seront choisis.

Selon Maxime Lévesque, aucune inscription officielle n’avait encore été reçue en date du 4 janvier, ce qui ne l’étonne pas outre mesure en raison de la récente période des Fêtes. Il est confiant que des entreprises de la Côte-Nord se manifesteront sous peu puisque, dit-il, plusieurs se sont déjà montrées intéressées à y participer.

De l’accompagnement personnalisé et des conseils seront prodigués par des experts aux entrepreneurs finalistes dans chaque région. Par la suite, ils s’affronteront à la manière d’un combat de boxe amical tenu un contre un dans un ring, explique le RJCCQ sur son site Internet.

Un jury composé d’experts locaux et de partenaires déterminera qui passera la ronde suivante de façon à déterminer une entreprise gagnante à la fin. Elle remportera une bourse de 1 000 $.